Яковлева (Варлей) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева (Варлей) Мария Ивановна

Яковлева (Варлей) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Около 22.07.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бостанжогло Мария Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий Абрамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
актриса французской труппы Михайловского театра
Смерть
Около 22.07.1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close