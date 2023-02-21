Яковлева (Варлей) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиОколо 22.07.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бостанжогло Мария Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий Абрамович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
актриса французской труппы Михайловского театра
Смерть
Около 22.07.1885