Арсланов Рауф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсланов Рауф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова (Арсланова) Галия Рауфовна

Мать ребёнка: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсланов Ильгиз Рауфович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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