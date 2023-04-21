Ахметсафина Альфия Магсумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1982
Сын: Ахметсафин Максим Маратович
Отец ребёнка: Ахметсафин Марат Магзумович
Рождение ребёнка
15.04.1984
Дочь: Беседина Лилия Маратовна
Отец ребёнка: Ахметсафин Марат Магзумович
Ухта, Ухта, Республика Коми