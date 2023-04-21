Ахметсафина Альфия Магсумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметсафина Альфия Магсумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1982

Сын: Ахметсафин Максим Маратович

Отец ребёнка: Ахметсафин Марат Магзумович

Рождение ребёнка
15.04.1984

Дочь: Беседина Лилия Маратовна

Отец ребёнка: Ахметсафин Марат Магзумович

Ухта, Ухта, Республика Коми
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