Германова (Заковряшина) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1928
Дата смертиПосле 2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928
Рождение ребёнка
22.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Германов Иван
Рождение ребёнка
06.03.1956
Отец ребёнка: Германов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Германов Иван
Смерть
После 2014