Германова (Заковряшина) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Германова (Заковряшина) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1928

Дата смерти

После 2014

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928

Отец: Заковряшин Григорий Иванович

Мать: Заковряшина Акилина Петровна

Рождение ребёнка
22.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Германов Иван

Рождение ребёнка
06.03.1956

Сын: Германов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Германов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Германов Иван

Смерть
После 2014
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