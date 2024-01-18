Красиков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Жанна Михайловна
Мать ребёнка: Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красиков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Николаевна