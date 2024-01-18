Красиков Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Жанна Михайловна

Мать ребёнка: Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красиков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Николаевна

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