Пичкалева Федосья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1712
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов
Рождение ребёнка
1668
Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов
Рождение ребёнка
1685
Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Пичкалева Пелагия Сидорова
Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов
Рождение ребёнка
1691
Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов
Смерть
1712