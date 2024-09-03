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Пичкалева Федосья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1712

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Сидор Радионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев Ерилка Сидоров

Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов

Рождение ребёнка
1668

Сын: Пичкалев Филипп Сидоров

Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов

Рождение ребёнка
1685

Сын: Пичкалев Иван Сидоров

Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Пичкалева Пелагия Сидорова

Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов

Рождение ребёнка
1691

Сын: Пичкалев Павел Сидоров

Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов

Рождение ребёнка
1698

Сын: Пичкалев Василий Сидоров

Отец ребёнка: Пичкалев Сидор Радионов

Смерть
1712

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