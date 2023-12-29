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Селивонов Кирилл Андреевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

08.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1885 ст.

Отец: Селивонов Андрей Феодосьев

Мать: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
09.06.1885 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1907

Жена: Селивонова Домникия Митрофанова

Рождение ребёнка
30.11.1907 ст.

Дочь: Гузей (Селивонова) Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Селивонова Домникия Митрофанова

Кривоносовка, Сумська область
В метрической книге в записи о рождении сделано две приписки: «Свидетельство на гербовой бумаге получено 2\\II - 1937 г.» с подписью - «Гузей» «Выдана справка о рождении №244 1 \\ XII - 1966 г.»
Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.

Дочь: (Селивонова) Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Селивонова Домникия Митрофанова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.12.1918

Дочь: (Селивонова) Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Селивонова Домникия Митрофанова

В метрической книге в запись о рождении внесены изменения под датой рождения и крещения: «13\\15 \\XII»
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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