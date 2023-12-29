Селивонов Кирилл Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1885 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.06.1885 ст.
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
30.11.1907 ст.
Дочь: Гузей (Селивонова) Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Селивонова Домникия Митрофанова
В метрической книге в записи о рождении сделано две приписки: «Свидетельство на гербовой бумаге получено 2\\II - 1937 г.» с подписью - «Гузей» «Выдана справка о рождении №244 1 \\ XII - 1966 г.»
Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.
Дочь: (Селивонова) Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Селивонова Домникия Митрофанова
Рождение ребёнка
02.12.1918
Дочь: (Селивонова) Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Селивонова Домникия Митрофанова
В метрической книге в запись о рождении внесены изменения под датой рождения и крещения: «13\\15 \\XII»
Смерть
Неизвестно