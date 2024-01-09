Летов Федосей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Летов Тимофей Мартынов
Мать: Фекла
Рождение ребёнка
1684 ст.
Сын: Летов Федор Федосеев
Рождение ребёнка
1696 ст.
Сын: Летов Семен Федосеев
Мать ребёнка: Летова Зиновия Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летова Зиновия Леонтьева
Смерть
Неизвестно