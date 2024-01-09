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Летов Федосей Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Летов Тимофей Мартынов

Мать: Фекла

Рождение ребёнка
1684 ст.

Сын: Летов Федор Федосеев

Мать ребёнка: не указана

Поплевино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1696 ст.

Сын: Летов Семен Федосеев

Мать ребёнка: Летова Зиновия Леонтьева

Поплевино, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова Зиновия Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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