Можная (Глинская) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можная (Глинская) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1942

Дата смерти

10.02.2011

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1942

Отец: Глинский Василий Андреевич

Мать: Глинская, Близнюкова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Можный Анатолий

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Можный Анатолий

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можный Анатолий

Смерть
10.02.2011
Качалинская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
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