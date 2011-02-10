Можная (Глинская) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1942
Дата смерти10.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1942
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Можный Анатолий
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Можный Анатолий
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Можный Анатолий
Смерть
10.02.2011
Качалинская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно