(Русакова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Русакова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: Русакова Татьяна Яковлевна

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