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Евдоким Козьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Козьма Борисов

Мать: Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
30.12.1843

Дочь: Домника Евдокимова

Мать ребёнка: Домника Хритонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.08.1846

Сын: Александр Евдокимов

Мать ребёнка: Домника Хритонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Хритонова

Смерть
Неизвестно
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