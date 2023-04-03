Евдоким Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Козьма Борисов
Мать: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
30.12.1843
Дочь: Домника Евдокимова
Мать ребёнка: Домника Хритонова
Рождение ребёнка
23.08.1846
Сын: Александр Евдокимов
Мать ребёнка: Домника Хритонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Хритонова
Смерть
Неизвестно