Волкова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1876