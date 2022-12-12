Волкова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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