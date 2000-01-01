Фоменко Матфей Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
17.01.1897
Дочь: Фоменко Татьяна Матфеева
Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
03.03.1899
Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
01.03.1904
Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Фоменко Анна Матфеева
Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
09.03.1911
Дочь: Анастасия Матфеева
Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова
Бракосочетание
14.01.1986
Работа или профессия
Неизвестно