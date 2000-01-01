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Фоменко Матфей Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоменко Фома Федотов

Мать: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
17.01.1897

Дочь: Фоменко Татьяна Матфеева

Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова

Рождение ребёнка
03.03.1899

Сын: Фоменко Герасим Матфеев

Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова

Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Фоменко Антон Матфеев

Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фоменко Анна Матфеева

Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова

Рождение ребёнка
09.03.1911

Дочь: Анастасия Матфеева

Мать ребёнка: Фоменко Параскева Феодорова

Бракосочетание
14.01.1986

Жена: Фоменко Параскева Феодорова

Работа или профессия
Неизвестно
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