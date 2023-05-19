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Фролов Александр Николаевич

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Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1941

Отец: Фролов Николай Фролович

Мать: Фролова Агафия Леонтьевна

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
05.01.1966

Жена: Фролова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.12.1966

Сын: Фролов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Фролова Любовь Дмитриевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1972

Дочь: Сусикова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Фролова Любовь Дмитриевна

г. Балашов Саратовская область
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