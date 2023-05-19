Фролов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1941
Отец: Фролов Николай Фролович
Бракосочетание
05.01.1966
Рождение ребёнка
18.12.1966
Сын: Фролов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Фролова Любовь Дмитриевна
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1972
Дочь: Сусикова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Фролова Любовь Дмитриевна
г. Балашов Саратовская область