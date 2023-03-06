Козина Марина Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харлампий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1881
Отец ребёнка: Козин Николай Семенович
Рождение ребёнка
12.08.1885
Дочь: Анаталия Николаевна
Отец ребёнка: Козин Николай Семенович
Рождение ребёнка
20.01.1888
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Козин Николай Семенович
Смерть
Неизвестно