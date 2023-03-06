Козина Марина Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Марина Харлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харлампий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Козин Семен Николаевич

Отец ребёнка: Козин Николай Семенович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1885

Дочь: Анаталия Николаевна

Отец ребёнка: Козин Николай Семенович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1888

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Козин Николай Семенович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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