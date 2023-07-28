Аничина (Корогодова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аничина (Корогодова) Александра Сергеевна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аничина) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1902

Муж: Владимир Нестерович

Рождение ребёнка
15.09.1908

Сын: Аничин Петр Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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