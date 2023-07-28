Аничина (Корогодова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аничина) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Нестерович
Бракосочетание
10.05.1902
Муж: Владимир Нестерович
Рождение ребёнка
15.09.1908
Отец ребёнка: Владимир Нестерович
Смерть
Неизвестно