Константинов Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1962
Сын: Константинов Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Константинова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
14.06.1971
Дочь: Рудных Людмила Вячеславовна
Мать ребёнка: Константинова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
15.01.1976
Дочь: Злотникова Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: Константинова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно