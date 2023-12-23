Константинов Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Вячеслав Васильевич

Константинов Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1962

Сын: Константинов Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Константинова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
14.06.1971

Дочь: Рудных Людмила Вячеславовна

Мать ребёнка: Константинова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.1976

Дочь: Злотникова Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Константинова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Галина Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close