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Сачкова Матрона Ивановна
Сачкова Матрона Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
15.03.1865
Пол
Женский
Отец
Сачков Иван Алексеевич
1824 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Сачков Иван Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
15.03.1865
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