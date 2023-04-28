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Сачкова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

15.03.1865

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сачков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
15.03.1865
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