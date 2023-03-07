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Пугачева Февронья Абрамова

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Место рождения

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.06.1850

Дата смерти

29.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.02.1867

Муж: Яков Никитич

Рождение ребёнка
25.10.1869

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.12.1871

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитич

Рождение ребёнка
26.06.1878

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Степанида Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Печникова Александра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Пугачев Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1887

Сын: Пугачев Александр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.04.1888

Сын: Пугачев Козьма Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.04.1891

Сын: Пугачев Никита Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никитич

Смерть
29.11.1915
Причина смерти: от удушья
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