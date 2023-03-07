Пугачева Февронья Абрамова
Место рождения
Дата рождения25.06.1850
Дата смерти29.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1867
Муж: Яков Никитич
Рождение ребёнка
25.10.1869
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
12.12.1871
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
26.06.1878
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
01.11.1880
Дочь: Степанида Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Печникова Александра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
21.11.1885
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
15.11.1887
Сын: Пугачев Александр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
26.04.1888
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
03.04.1891
Отец ребёнка: Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никитич
Смерть
29.11.1915
Причина смерти: от удушья