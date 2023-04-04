Halpern Benjamin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Halpern Benjamin

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1895 и 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1896

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Detroit, Wayne, Michigan
Смерть
Неизвестно
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