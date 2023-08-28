Бодунов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодунов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бодунова Елена Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бодунова Параскева Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халуева (Бодунова) Иустинья Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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