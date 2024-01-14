Бобков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Бобков Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Бобкова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Бобкова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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