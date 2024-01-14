Бобков Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1957
Сын: Бобков Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Бобкова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Бобкова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Наталья Геннадьевна
Смерть
Неизвестно