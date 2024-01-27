Савин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Михаил

Место рождения

Россия, г.Саратов

Дата рождения

1945

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, г.Саратов
Рождение ребёнка
Около 1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
с.Степное Ставропольского края
Похороны
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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