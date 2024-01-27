Савин Михаил
Место рожденияРоссия, г.Саратов
Дата рождения1945
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015
с.Степное Ставропольского края
Похороны
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края