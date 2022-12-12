Петряшев Борис Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Петряшев Прокофий
Мать: не указана
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2822-П, л. 847. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 4345-П, л. 127... Показать все
Военная служба
30.10.1917
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Попал в лазарет из-за болезни. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2822-П, л. 847 Прибыл из Курска. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женат. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 4345-П, л. 1277
Смерть
Неизвестно