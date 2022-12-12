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Петряшев Борис Прокофьевич

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Место рождения

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Петряшев Прокофий

Мать: не указана

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2822-П, л. 847. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 4345-П, л. 127... Показать все
Военная служба
30.10.1917
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Попал в лазарет из-за болезни. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2822-П, л. 847 Прибыл из Курска. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Женат. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 4345-П, л. 1277
Смерть
Неизвестно
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