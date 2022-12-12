Хамматов Шамси Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамматов Шамси Хабибуллович

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Место рождения

Перепряжка, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.04.1919

Дата смерти

21.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Перепряжка, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
21.11.1988
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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