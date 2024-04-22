Назаров Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения05.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912
Отец: Назаров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Алексей Федорович
Мать ребёнка: Назарова Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Владимир Федорович
Мать ребёнка: Назарова Валентина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно