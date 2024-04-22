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Назаров Федор Петрович

Место рождения

Меленки, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

05.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912

Отец: Назаров Петр

Мать: Назарова Екатерина Ивановна

Меленки, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Алексей Федорович

Мать ребёнка: Назарова Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Владимир Федорович

Мать ребёнка: Назарова Валентина Яковлевна

Меленки, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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