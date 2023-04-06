(Егорьичева) Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Егорьичева) Анна Николаева

(Егорьичева) Анна Николаева

avatar

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1852

Отец: Иродов Николай Иванович

Мать: Иродова Екатерина Евграфова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
06.01.1852
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: села Великого дворовой человек Павел Евграфов Егорьичев и девица Анна Иванова Иродова. Таинство совершал священник Алексей Морев с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и п... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close