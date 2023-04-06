(Егорьичева) Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения05.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1852
Крещение
06.01.1852
Воспреемники: села Великого дворовой человек Павел Евграфов Егорьичев и девица Анна Иванова Иродова. Таинство совершал священник Алексей Морев с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и п... Показать все
Смерть
Неизвестно