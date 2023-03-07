Астраханцова Елена Григорьева
Место рожденияпоч. над Сардыком Талого Ключа, Сардыкский десяток, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Сардыком Талого Ключа, Сардыкский десяток, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Астраханцов Максим Авдеев
Отец ребёнка: Астраханцов Авдей Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795