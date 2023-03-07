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Астраханцова Елена Григорьева

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Место рождения

поч. над Сардыком Талого Ключа, Сардыкский десяток, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Сардыком Талого Ключа, Сардыкский десяток, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Астраханцов Максим Авдеев

Отец ребёнка: Астраханцов Авдей Власов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Авдей Власов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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