Лялькина (Антышева) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялькина (Антышева) Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялькин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович

Лялькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялькин Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1923

Сын: Лялькин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1926

Сын: Лялькин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович

Лялькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.05.1935

Дочь: Лялькина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович

Лялькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1938

Дочь: Лялькина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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