Лялькина (Антышева) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялькин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1923
Сын: Лялькин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1926
Сын: Лялькин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1935
Дочь: Лялькина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1938
Дочь: Лялькина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Лялькин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно