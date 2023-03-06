Ходырев Маркел Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Маркел Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ходырев Гаврил Власович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Горохова Евдокия Маркеловна

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Маркеловна

Мать ребёнка: Ходырева Ирина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Ирина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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