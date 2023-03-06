Ходырев Маркел Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Ходырев Гаврил Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Горохова Евдокия Маркеловна
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Маркеловна
Мать ребёнка: Ходырева Ирина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Ирина Матвеевна
Смерть
Неизвестно