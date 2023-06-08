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Ефим Трофимович

Место рождения

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
06.02.1887 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1887 Чермы крестьянин Илья Антонович Редьковщина крестьянская дочь Матрона Никифоровна по жениху Сорокина Гора крестьянин Федор Никитич по жениху Хохлово крестьянин Ефим... Показать все
Смерть
Неизвестно

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