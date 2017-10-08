Фатеев Максим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеев Максим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2017

Отец: Фатеев Дмитрий Алексеевич

Мать: Фатеева Анастасия Александровна

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