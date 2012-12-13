Чернышов Юрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Юрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2012

Отец: не указан

Мать: Чернова Алевтина Дмитриевна

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