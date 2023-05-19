Кремнева (Беляева) Галина Леонидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.06.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1983
Дочь: Кремнева Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Кремнев Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.02.?
Сын: Кремнев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Кремнев Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно