Кремнева (Беляева) Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремнева (Беляева) Галина Леонидовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около ?.06.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.1983

Дочь: Кремнева Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Кремнев Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.02.?

Сын: Кремнев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Кремнев Сергей Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кремнев Сергей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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