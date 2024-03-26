Салманида Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманида Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Андреев

Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Семен Андреев

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Андреев

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Рунин Прокопий Семенов

Отец ребёнка: Семен Андреев

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Елена Семенова

Отец ребёнка: Семен Андреев

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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