Салманида Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Андреев
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
1782 ст.
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Елена Семенова
Отец ребёнка: Семен Андреев
Смерть
Неизвестно