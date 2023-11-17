Бунтовской Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтовской Никанор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бунтовских Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Бунтовской Алексей Никанорович

Мать ребёнка: Бунтовских Марфа

Красный Чикой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Красный Чикой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бунтовских Петр

Мать ребёнка: Бунтовских Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Бунтовских Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтовских Марфа

Смерть
Неизвестно
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