Бунтовской Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бунтовских Петр
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Бунтовской Алексей Никанорович
Мать ребёнка: Бунтовских Марфа
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Александра
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бунтовских Петр
Мать ребёнка: Бунтовских Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Бунтовских Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтовских Марфа
Смерть
Неизвестно