Косенкова (Станко) Вера Георгиевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1956
Дата смерти22.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1956
Рождение ребёнка
01.06.1979
Отец ребёнка: Косенков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1982
Дочь: Пушкина Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Косенков Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2011
Бендеры, Муниципий Бендеры