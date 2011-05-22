Косенкова (Станко) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Станко) Вера Георгиевна

Место рождения

Кагул, Кагульский район

Дата рождения

17.12.1956

Дата смерти

22.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Кагул, Кагульский район
Рождение ребёнка
01.06.1979

Сын: Косенков Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Косенков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1982

Дочь: Пушкина Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Косенков Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенков Юрий Иванович

Смерть
22.05.2011
Бендеры, Муниципий Бендеры
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