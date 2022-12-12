Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Васильев Пантелей Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1911 ст.
Дочь: Нарышкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Согласно записи в записной книжке Л.П. Калишевой, дата рождения 19.07.1911.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно