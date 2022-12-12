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Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Васильев Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1911 ст.

Дочь: Нарышкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Согласно записи в записной книжке Л.П. Калишевой, дата рождения 19.07.1911.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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