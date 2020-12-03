Андерсон- Andersson Вейкко - Veikko Эвертович
Место рожденияMäntää
Дата рождения19.06.1917
Дата смерти31.03.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1917
Отец: Андерсон - Andersson Эдварт - Edvart Aleksandr Иоганович
Мать: Андерсон- Andersson - Andersen Ольга - Olga Эриковна - Erikan
Mäntää
Рождение ребёнка
22.02.1954
Дочь: Андерсон- Andersson ( Брылёва ) Ирина Вейкковна
Мать ребёнка: Дроздова ( Золоторёва ) Фаина Дмитриевна
Петрозаводск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1988
Петрозаводск