Андерсон- Andersson Вейкко - Veikko Эвертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андерсон- Andersson Вейкко - Veikko Эвертович

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Место рождения

Mäntää

Дата рождения

19.06.1917

Дата смерти

31.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1917

Отец: Андерсон - Andersson Эдварт - Edvart Aleksandr Иоганович

Мать: Андерсон- Andersson - Andersen Ольга - Olga Эриковна - Erikan

Mäntää
Рождение ребёнка
22.02.1954

Дочь: Андерсон- Andersson ( Брылёва ) Ирина Вейкковна

Мать ребёнка: Дроздова ( Золоторёва ) Фаина Дмитриевна

Петрозаводск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова ( Золоторёва ) Фаина Дмитриевна

Смерть
31.03.1988
Петрозаводск
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