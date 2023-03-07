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Мартынов Николай Кузьмич

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Место рождения

Федорово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Место
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Рождение
1905

Отец: Мартынов Кузьма Васильевич

Мать: Мартынова Ирина Трофимовна

Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1931

Дочь: Повереннова София Николаевна

Мать ребёнка: Мартынова Агрофена (Агриппина) Павловна

Федорово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Агрофена (Агриппина) Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Агрофена (Агриппина) Павловна

Смерть
?.01.1942
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