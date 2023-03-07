Мартынов Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
09.11.1931
Дочь: Повереннова София Николаевна
Мать ребёнка: Мартынова Агрофена (Агриппина) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова Агрофена (Агриппина) Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова Агрофена (Агриппина) Павловна
Смерть
?.01.1942