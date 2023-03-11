Шорохова (Хорошавина) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорохова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Шорохов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорохова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Шорохов Владимир Николаевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Работала библиотекарем, предположительно в Мунгуй
Смерть
Неизвестно