Шорохова (Хорошавина) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорохова (Хорошавина) Галина Алексеевна

Шорохова (Хорошавина) Галина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорохова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Шорохов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорохова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Шорохов Владимир Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Работала библиотекарем, предположительно в Мунгуй
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close