Добрынин Леонтий Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Леонтий Клементьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Добрынин Клементий Евтифьевич

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1695

Жена: Добрынина Евдокия Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Добрынина Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Добрынина Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Добрынин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Добрынина Василиса Леонтьевна

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Добрынина Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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