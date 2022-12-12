Добрынин Леонтий Клементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1665
Отец: Добрынин Клементий Евтифьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1695
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Добрынина Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: Добрынина Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Добрынина Василиса Леонтьевна
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Добрынина Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Добрынина Евдокия Елисеевна
Смерть
Неизвестно