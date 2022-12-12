(Чернышева) Александра Поликарповна
Место рождения
Дата рождения06.11.1911
Дата смерти19.04.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911
Отец: Чернышев Поликарп Михайлович
Мать: Чернышева Татьяна
Крещение
07.11.1911
Восприемники Василий Космич Смирнов и девица Пелагея Космина Смирнова (брат и сестра Татьяны Косьмины)
Смерть
19.04.1914
Причина смерти: от скарлатины | от скарлатины
Похороны
21.04.1914