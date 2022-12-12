(Чернышева) Александра Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чернышева) Александра Поликарповна

(Чернышева) Александра Поликарповна

avatar

Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1911

Дата смерти

19.04.1914

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911

Отец: Чернышев Поликарп Михайлович

Мать: Чернышева Татьяна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
07.11.1911
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники Василий Космич Смирнов и девица Пелагея Космина Смирнова (брат и сестра Татьяны Косьмины)
Смерть
19.04.1914
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от скарлатины | от скарлатины
Похороны
21.04.1914
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close