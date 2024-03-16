(Гусарева) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Гусарева Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Гусарев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гусарев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусарев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно