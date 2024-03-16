(Гусарева) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусарева) Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Гусарева Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Гусарев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гусарев Степан Иванович

Отец ребёнка: Гусарев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Гусарев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусарев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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