Терский Сергей Викторович
Место рожденияс. Большое Коровино, Bolshoye Korovino, Михайловский уезд, Рязанская губергия, Russia
Дата рождения13.09.1870
Дата смерти18.04.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1870
Отец: Терский Виктор Константинович
Мать: не указана
с. Большое Коровино, Bolshoye Korovino, Михайловский уезд, Рязанская губергия, Russia
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Терская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Терская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1912
Сын: Терский Ростислав Сергеевич
Мать ребёнка: Терская Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терская Ольга Николаевна
Смерть
18.04.1933