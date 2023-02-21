Терский Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерский Сергей Викторович

Терский Сергей Викторович

avatar

Место рождения

с. Большое Коровино, Bolshoye Korovino, Михайловский уезд, Рязанская губергия, Russia

Дата рождения

13.09.1870

Дата смерти

18.04.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1870

Отец: Терский Виктор Константинович

Мать: не указана

с. Большое Коровино, Bolshoye Korovino, Михайловский уезд, Рязанская губергия, Russia
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Терская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Терская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1912

Сын: Терский Ростислав Сергеевич

Мать ребёнка: Терская Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терская Ольга Николаевна

Смерть
18.04.1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close