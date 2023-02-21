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(Грудева) Алевтина Павловна
(Грудева) Алевтина Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1962
Пол
Женский
Отец
Грудев Павел Иванович
1892 г.р.
Мать
Грудева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Грудев Павел Иванович
Мать:
Грудева ?
Смерть
1962
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