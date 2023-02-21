(Грудева) Алевтина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Грудева) Алевтина Павловна

(Грудева) Алевтина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Грудев Павел Иванович

Мать: Грудева ?

Смерть
1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close