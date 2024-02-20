Поротникова (Андросова / Андрусова /) Мелания Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поротникова (Андросова / Андрусова /) Мелания Николаевна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Мать: Андросова / Андрусова /-Закакурина Анна Сидоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
13.01.1899

Муж: Поротников Сергей Тимофеевич

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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