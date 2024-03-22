Ивченко (Мезенцева) Марина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Мезенцева) Марина Игоревна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1989

Отец: Мезенцев Игорь Валентинович

Мать: Мезенцева Лариса Вадимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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