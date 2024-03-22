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Ивченко (Мезенцева) Марина Игоревна
Ивченко (Мезенцева) Марина Игоревна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
05.04.1989
Пол
Женский
Отец
Мезенцев Игорь Валентинович
1960 г.р.
Мать
Мезенцева (Богданова) Лариса Вадимовна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1989
Отец:
Мезенцев Игорь Валентинович
Мать:
Мезенцева Лариса Вадимовна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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