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(Балым) Мария Венедиктовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.03.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1888 ст.

Отец: Балим Венедикт Филиппович

Мать: Балим Юлиания Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWB-D?i=570&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.05.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Леонтий Романович Балим
Восприемник
26.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Моисей Тихонович Балим
Восприемник
10.06.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Карпович Андрияшенко
Восприемник
08.10.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Романович Балим
Смерть
Неизвестно
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