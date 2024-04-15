(Балым) Мария Венедиктовна
Место рождения
Дата рождения25.03.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWB-D?i=570&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
23.05.1905 ст.
Леонтий Романович Балим
Восприемник
26.08.1905 ст.
Моисей Тихонович Балим
Восприемник
10.06.1906 ст.
Тимофей Карпович Андрияшенко
Восприемник
08.10.1906 ст.
Яков Романович Балим
Смерть
Неизвестно