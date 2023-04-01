Борсукова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борсукова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсуков Петр Иванович

Мать: Борсукова Ольга

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